Россия за неделю нанесла массированный и десятки групповых ударов по Украине

Минобороны России заявило о массированном и 32 групповых ударах по Украине

За неделю с 23 по 29 ноября российские войска нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также ударными беспилотниками по Украине. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, производствам стерической продукции военного назначения, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных и надводных аппаратов. Также успешно атакованы арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации формирований Вооруженных сил Украины, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

Кроме того, ударами Российской армии уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса «Нептун». «Все цели высокоточных ударов достигнуты», — констатировали в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на 28 ноября российские войска нанесли по Украине удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников. В результате атаки поражены 17 целей: военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва ответила на новые запуски Киевом дальнобойных западных ракет.