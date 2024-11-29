Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 29 ноября 2024Россия

Россия за неделю нанесла массированный и десятки групповых ударов по Украине

Минобороны России заявило о массированном и 32 групповых ударах по Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За неделю с 23 по 29 ноября российские войска нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также ударными беспилотниками по Украине. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, производствам стерической продукции военного назначения, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных и надводных аппаратов. Также успешно атакованы арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации формирований Вооруженных сил Украины, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.

Кроме того, ударами Российской армии уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина противокорабельного комплекса «Нептун». «Все цели высокоточных ударов достигнуты», — констатировали в Минобороны.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на 28 ноября российские войска нанесли по Украине удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников. В результате атаки поражены 17 целей: военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва ответила на новые запуски Киевом дальнобойных западных ракет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Россиянам предсказали двузначную инфляцию

      В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

      Россиянка пришла к экстрасенсу для поднятия женской энергии и стала жертвой насилия

      В Британии сочли поразительным провал разведки США в получении данных об «Орешнике»

      В Минобороны России раскрыли число сбитых за неделю ракет ATACMS

      Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах

      В Кремле прокомментировали планы Запада ввести миротворцев на Украину

      В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась в откровенной позе с приспущенной юбкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше