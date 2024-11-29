Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 29 ноября

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 29 ноября, в южных районах полуострова ожидается очень сильный дождь, в горах — мокрый снег.

Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны подтопления территорий, увеличение числа аварий на дорогах и затруднение движения транспорта на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, гражданам необходимо исключить выход в горно-лесную местность, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Ранее стало известно, что туристы массово устремились в Крым, за десять месяцев 2024 года на популярном российском курорте отдохнули свыше 5,5 миллиона человек. По словам главы республики Сергея Аксенова, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.