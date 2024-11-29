Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам перечислили популярные уловки мошенников во время «черной пятницы»

Эксперт МТС Бийчук: мошенники крадут данные под предлогом скидок на распродажах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам перечислили популярные уловки, которыми пользуются мошенники в период «черной пятницы». Предостережения специалистов в области кибербезопасности передает ТАСС.

Директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук заявил, что злоумышленники представляются сотрудниками магазина и предлагают скидки для льготных категорий граждан. При этом они обещают персональные условия покупки и бесплатную доставку, создавая ощущение выгодной сделки. Под этим предлогом мошенники просят россиян предоставить такие данные, как номер банковской карты, код из СМС и пароль, а после крадут их.

Владелец продукта «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин напомнил, что мошенники используют фишинговые рассылки через СМС, электронную почту или соцсети от лица известных интернет-магазинов. Также, по словам эксперта, во время распродаж злоумышленники крадут данные карты с помощью вредоносного программного обеспечения, внедренного в поля для ввода карты.

Помимо этого, рассказал специалист, злоумышленники прибегают к использованию ботов. С их помощью мошенники создают фальшивые аккаунты и отзывы, а также выводят из строя сайты интернет-магазинов, мешая пользователям совершать покупки.

Ранее россиян предупредили об уловке мошенников перед распродажами. Сообщалось, что они предлагали россиянам принять участие в розыгрыше и крали их данные.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Туристы массово устремились в один регион России

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше