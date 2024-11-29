Россиянам перечислили популярные уловки мошенников во время «черной пятницы»

Эксперт МТС Бийчук: мошенники крадут данные под предлогом скидок на распродажах

Россиянам перечислили популярные уловки, которыми пользуются мошенники в период «черной пятницы». Предостережения специалистов в области кибербезопасности передает ТАСС.

Директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук заявил, что злоумышленники представляются сотрудниками магазина и предлагают скидки для льготных категорий граждан. При этом они обещают персональные условия покупки и бесплатную доставку, создавая ощущение выгодной сделки. Под этим предлогом мошенники просят россиян предоставить такие данные, как номер банковской карты, код из СМС и пароль, а после крадут их.

Владелец продукта «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин напомнил, что мошенники используют фишинговые рассылки через СМС, электронную почту или соцсети от лица известных интернет-магазинов. Также, по словам эксперта, во время распродаж злоумышленники крадут данные карты с помощью вредоносного программного обеспечения, внедренного в поля для ввода карты.

Помимо этого, рассказал специалист, злоумышленники прибегают к использованию ботов. С их помощью мошенники создают фальшивые аккаунты и отзывы, а также выводят из строя сайты интернет-магазинов, мешая пользователям совершать покупки.

Ранее россиян предупредили об уловке мошенников перед распродажами. Сообщалось, что они предлагали россиянам принять участие в розыгрыше и крали их данные.