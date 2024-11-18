Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед «черной пятницей»

Мошенники начали предлагать поучаствовать в розыгрыше перед «черной пятницей»

Злоумышленники пытаются красть данные россиян перед «черной пятницей», предлагая принять участие в поддельном розыгрыше призов. О новой уловке мошенников «Ленте.ру» рассказали эксперты компании R-Vision.

Сообщается, что на почту начали приходить сообщения, отправленные от имени маркетплейсов, с информацией о крупном розыгрыше, за участие в котором можно получить миллион рублей, гаджеты, технику или товары для дома. Чтобы стать участником акции, пользователям предлагается перейти по ссылке и зарегистрироваться. «В своих письмах мошенники указывают, что регистрация продлится всего несколько дней, чтобы сократить время, необходимое для обдумывания участия в акции», — отметили в R-Vision.

Эксперты предупредили, что электронный адрес из этого письма ведет на фишинговую страницу, оформленную как официальный сайт маркетплейса. Если пользователь введет на ней логин и пароль от личного кабинета, а также данные банковской карты, то эта информация окажется в распоряжении мошенников. «Опасность заключается в том, что к аккаунту обычно привязана банковская карта, и покупки можно совершать без дополнительного подтверждения», — уточнили в R-Vision.

В компании подчеркнули, что не попасться на уловки мошенников поможет соблюдение нескольких правил. В частности, эксперты призвали не переходить по ссылкам из электронных писем, если есть сомнения в их подлинности. Также необходимо проверять адрес отправителя и обращать внимание даже на небольшие расхождения с названиями официальных ресурсов. В компании добавили, что не следует раскрывать такую информацию, как логины, пароли и данные карты по запросу по электронной почте. «Никакие крупные компании не будут просить вас подтвердить или обновить личную информацию через e-mail», — заключили в R-Vision.

Ранее специалисты Роскачества назвали главные уловки мошенников в «Черную пятницу». Одной из самых популярных схем эксперты сочли рассылки по СМС и электронной почте.