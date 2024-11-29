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05:16, 29 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада в банках

Финансист Мехтиев порекомендовал открывать вклады на срок до восьми месяцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» порекомендовал не размещать свободные средства в долгосрочных вкладах, предпочтительнее выбирать период в 7-8 месяцев.

По словам специалиста, если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. «Тогда депозиты станут еще выгоднее», — подчеркнул финансист.

Помимо этого, Мехтиев отметил, что при стабильной инфляции и ключевой ставке проценты по депозитам зависят от срока вклада — то есть, чем дольше срок, тем выше ставка. Финансист посоветовал оценить размер финансовой «подушки безопасности» перед тем, как выбрать способ вложений.

Он уточнил: если запас превышает расходы за шесть месяцев, то излишки можно положить на депозит с начислением процентов в конце срока. Если сумма равна шести месяцам расходов, лучше держать на сберегательном счете с ежедневным начислением процентов на остаток.

Ранее появился прогноз, что к концу 2024 года средний максимум по депозитам может вырасти до 25-30 процентов. По некоторым оценкам, рынок сбережений физических лиц имеет шансы достигнуть 56,3 триллиона рублей.

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