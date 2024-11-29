Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 78,8 процента

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину составляет 78,8 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,6 процентного пункта и составил 76,1 процента. Опрос проводился с 18 по 24 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Результаты аналогичного еженедельного исследования также представил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, Путину доверяют 82 процента россиян. Восемь процентов респондентов заявили, что не доверяют президенту, еще 10 процентов затруднились дать ответ. Кроме того, 82 процента опрошенных граждан положительно оценили работу главы государства. Отрицательно на данный вопрос ответили семь процентов, еще 11 процентов не определились.

Опрос ФОМ проводился с 22 по 24 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий рейтинг президента среди граждан страны тяжелой ежедневной работой. Объяснять контраст уровня доверия российскому лидеру с низкими рейтингами западных политиков представитель Кремля не стал.