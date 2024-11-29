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11:04, 29 ноября 2024Россия

Россиянин насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке

В Нижегородской области мужчина насмерть замерз в лесу после ссоры на рыбалке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний житель насмерть замерз в лесу после конфликта на рыбалке. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, россиянин отправился на рыбалку с другом и его отчимом близ деревни Александрово. Он поругался со своими спутниками ночью, после чего ушел от них, оставив верхнюю одежду. О том, из-за чего произошла ссора, информации нет.

Когда мужчины поняли, что их спутник потерялся, они начали его поиски, которые продолжались до десяти часов утра следующего дня. 19-летнего рыбака они обнаружили без признаков жизни в трех километрах от их лагеря.

Ранее в Нижегородской области 72-летний мужчина замерз насмерть по дороге домой. На улицу он вышел из-за звонка 75-летней жены, которая попросила проводить ее от соседки после застолья с алкоголем.

ЖЗЛ
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