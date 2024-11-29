Россиянин получил ожоги второй степени из-за нового телефона

Житель Севастополя получил ожоги второй степени из-за взрыва нового телефона

Житель Севастополя получил ожоги второй степени из-за взрыва нового телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, гаджет взорвался в кармане у россиянина. У молодого человека пострадали пальцы руки и бедро.

После инцидента пострадавший пришел в магазин, где приобрел устройство, и потребовал компенсацию. Парню предложили заменить телефон и выплатить две тысячи рублей.

Тогда житель Севастополя обратился в суд. В результате компанию обязали выплатить ему 50 тысяч рублей. Однако молодой человек остался недоволен. По его словам, теперь он испытывает стеснение из-за ожогов и боится, что его телефон снова загорится.

Ранее сообщалось, что на Арбате в Москве в руках мужчины взорвался телефон. В результате случившегося горожанин получил ранения руки, однако не стал ждать скорую помощь.