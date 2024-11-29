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16:44, 29 ноября 2024Россия

Россиянин пытался изнасиловать вытряхивающую коврик у квартиры 18-летнюю девушку

В Петербурге мужчина попытался изнасиловать вытряхивающую коврик девушку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: piyawit ubonsatit / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, которая вытряхивала коврик у квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, нетрезвый россиянин увидел девушку и хотел ворваться в жилище с извращенными намерениями. Он уже начал распускать руки, однако петербурженка сумела его обхитрить.

Девушка отвлекла незнакомца разговорами и сумела выскочить на улицу. Там она прождала некоторое время, а затем пошла в полицию.

Ее обидчика начали разыскивать. На вид ему около 50 лет.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали иностранца, обвиняемого в нападении на девушку в сквере.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «г» части 2 статьи 161 («Разбой, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия») УК России.

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