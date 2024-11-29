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20:58, 29 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин решил избавиться от знакомого за 50 тысяч долларов

СК предъявил обвинение жителю Ингушетии, заказавшему убийство за $50 тысяч
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ингушетии следователи предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, заказавшему расправу над знакомым за 50 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина арестован. Силовики взяли его с поличным при передаче вознаграждения предполагаемому киллеру, который принес ему фейковые фотографии устраненной жертвы.

По данным следствия, житель Ингушетии на почве личных неприязненных отношений к знакомому решил избавиться от него. Он нашел исполнителя, готового совершить преступление за 50 тысяч долларов. Выступивший в роли киллера сообщил о поступившем заказе в правоохранительные органы.

Под контролем оперативников МВД и ФСБ была инсценирована расправа, после чего заказчика задержали.

27 ноября сообщалось, что главный киллер ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов (Ритник) сдал силовикам двух заказчиков расправы над бизнесменом, совершенной в Казани в 1999 году.

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