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16:21, 29 ноября 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за контрабанду останков мамонта и шерстистого носорога

В Москве россиянину дали 8,5 года за контрабанду кожи мамонта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве к 8,5 года колонии строгого режима осудили россиянина Дмитрия Трояновского, признанного виновным в контрабанде культурных ценностей. Об этом в пятницу, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, злоумышленник вывез с территории России череп, нижние челюсти шерстистого носорога и фрагменты кожи мамонта на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Аферу удалось провернуть благодаря недостоверному декларированию вывозившихся культурных ценностей.

21 октября сообщалось, что семья туристов из Алтайского края нашла останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии. Они обнаружили челюсть шерстистого носорога, обломки бивня и тазовый сустав мамонта.

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