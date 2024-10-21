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11:35, 21 октября 2024Моя страна

Туристы нашли останки древних животных возле заброшенного поселка в России

Россияне нашли останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии

Фото: Clavivs / Shutterstock / Fotodom

Семья туристов из Алтайского края нашла останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии. Об этом пишет KP.RU.

Россияне прошли сплавом по реке Яна около 600 километров за 25 дней. В 20 километрах от поселка Северный они обнаружили челюсть шерстистого носорога, обломки бивня и тазовый сустав мамонта.

«Место называется Сопливая гора, — рассказал один из путешественников. — Оттаивает лед, и находятся останки мамонтов, бизонов и других древностей».

Ранее российские ученые рассказали о результатах исследования берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Одной из интересных находок стало письмо средневекового злопыхателя с необычным содержанием.

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      Фариза Бацазова
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