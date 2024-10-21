Туристы нашли останки древних животных возле заброшенного поселка в России

Россияне нашли останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии

Семья туристов из Алтайского края нашла останки древних животных возле заброшенного поселка в Якутии. Об этом пишет KP.RU.

Россияне прошли сплавом по реке Яна около 600 километров за 25 дней. В 20 километрах от поселка Северный они обнаружили челюсть шерстистого носорога, обломки бивня и тазовый сустав мамонта.

«Место называется Сопливая гора, — рассказал один из путешественников. — Оттаивает лед, и находятся останки мамонтов, бизонов и других древностей».

Ранее российские ученые рассказали о результатах исследования берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Одной из интересных находок стало письмо средневекового злопыхателя с необычным содержанием.