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15:57, 29 ноября 2024Россия

Россиянка избила четырехлетнюю дочь и показала синяки на видео знакомой

Жительница Прокопьевска избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Прокопьевска Кемеровской области избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео. Один такой ролик она отправила знакомой, пишет RT.

На опубликованном каналом видео видно, как раздетая догола девочка стоит, пока мать снимает синяки, которые остались от ударов ремнем. Ролик сопровождался фразами: «Я ее просто ненавижу, это просто не моя дочь». В обнародованных RT голосовых сообщениях россиянка также интересовалась у своей собеседницы, в какой детский дом лучше сдать ребенка.

«Я, когда увидела видео, подумала: "Как же так? Ты ведь сама в детдоме выросла"», — прокомментировала ситуацию знакомая избивавшей ребенка матери.

По ее словам, россиянка одна воспитывает дочь, при это ведет асоциальный образ жизни.

Прокуратура российского региона начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Прокопьевске пропавшего 12-летнего мальчика нашли за коробками, стоящими за прилавком продуктового магазина. Он сбежал из дома от истязавших его матери и отчима.

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