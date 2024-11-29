Сбежавшего из дома в Прокопьевске российского подростка истязала мать

СК: сбежавшего мальчика в Прокопьевске истязали мать и отчим

Начало событий в новости Отчим-изверг избил российского подростка и сам зашил ему разбитую губу

Сбежавшего из дома подростка, которого два дня искала полиция в Прокопьевске, истязала его мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным СК, женщина регулярно истязала 12-летнего сына, в этом принимал участие ее сожитель. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «е» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Решается вопрос об избрании матери и отчиму меры пресечения.

Предварительно, с мая по ноябрь женщина и ее сожитель причиняли ребенку физические и нравственные страдания. В частности, они отказывали мальчику в еде, не пускали его в дом и не препятствовали избиению.

Не выдержав издевательств, мальчик сбежал из дома вечером в воскресенье, 24 ноября, спрятался в магазине за прилавком и пролежал там двое суток. Сейчас он находится в больнице.

