Отчим-изверг избил российского подростка и сам зашил ему разбитую губу

Силовики возбудили дело против отчима сбежавшего мальчика в Прокопьевске

Пропавший российский школьник почти два дня прожил за коробками в магазине

Начало событий в новости Пропавший российский школьник почти два дня прожил за коробками в магазине

Следователи возбудили уголовное дело против отчима-изверга, из-за побоев которого из дома сбежал 12-летний мальчик в Прокопьевске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В отношении мужчины ведется расследование по статье «Истязание», а в отношении работников системы профилактики — о халатности.

На протяжении полугода новый муж матери жестко издевался над школьником, называя это воспитанием — выгонял ночью на холодную веранду и бил так, что лицо ребенка превращалось в кровавое месиво. Однажды мужчина разбил мальчику губу, а затем попытался сшить.

В итоге, не выдержав зверских издевательств отчима, он сбежал из дома. Вечером 24 ноября мальчик спрятался в магазине за прилавком и пролежал там двое суток.

Мать подала в полицию заявление о пропаже только через сутки после исчезновения сына. Сейчас мальчик в больнице. Отчим задержан, с ним работают следователи.