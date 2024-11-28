Пропавший российский школьник почти два дня прожил за коробками магазине

В Кемеровской области пропавшего школьника нашли за коробками в магазине

В Прокопьевске Кемеровской области пропавшего 12-летнего мальчика нашли за коробками, стоящими за прилавком продуктового магазина. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram со ссылкой на полицию.

Как рассказал представитель местного МВД, школьник лежал в узком пространстве примерно в 40 сантиметров. Правоохранители выяснили, что мальчик зашел в магазин погреться и решил там остаться переночевать. На следующий день ребенок побоялся выходить и в результате прожил за прилавком почти два дня, выбираясь только по ночью, чтобы поесть выставленные на прилавках продукты.

По словам местных жителей, когда ребенка нашли, на нем заметили синяки. Они заявили, что мальчика бил отчим. Издание также опубликовало сделанный недавно снимок, на котором видно покрытое ссадинами лицо ребенка. Сейчас информацию об истязании школьника проверяют следователи.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Калининградской области, которая заставляла девятилетнюю приемную дочь есть еду с рвотой, морила голодом, оскорбляла и издевалась, снимая свои действия на камеру. В октябре 2023 года женщина выгнала девочку в легкой одежде на крышу пристройки и оставила ее там на долгое время.