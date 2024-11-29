Россиянка обвинила подмосковного чиновника в избиении во время личного приема

Жительница Подмосковья обвинила местного чиновника в избиении

Жительница Подмосковья обвинила заместителя главы Раменского района Зелимхана Гаджиева в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Конфликт произошел на личном приеме. Россиянка утверждает, что чиновник нанес ей несколько ударов, а также угрожал расправой. По ее словам, это происходило при свидетелях.

Женщина написала заявление в полицию и зафиксировала полученные травмы. Она опасается, что замглавы района сможет избежать наказания, и обратилась к общественникам. Те обещали ей помощь.

Ранее в Краснодарском крае замглавы поселка обвинили в избиении строителя и его 16-летнего сына. Потасовка произошла из-за несогласия россиян с озвученной заказчиком суммой за выполнение работ на участке.