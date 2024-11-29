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07:30, 29 ноября 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Оман фразой «мужчины должны обойтись без шорт»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alexander Farnsworth / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Омане и описала поездку в мусульманскую страну фразой «мужчины должны обойтись без шорт». Своим мнением девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что отправилась в Оман в одиночку. «Я очень волновалась прилетать совсем одна в новую для меня страну Ближнего Востока, — добавила она. — Но как только я прошла паспортный контроль, выдохнула и почувствовала себя в безопасности».

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Россиянка отметила, что однажды наткнулась на статью, в которой узнала, что одиноким незамужним женщинам въезд в Оман запрещен. «Раньше действительно было такое правило, что женщины могли въезжать сюда только в сопровождении мужчины, но сейчас этого нет», — пояснила она.

По словам девушки, страна в туристическом плане пока только набирает обороты, однако уже видно, как местные стараются привлечь путешественников. Россиянка подчеркнула, что к иностранцам в стране относятся очень хорошо, все очень приветливые и отзывчивые.

«Конечно, стоит придерживаться правил поведения в мусульманской стране, — продолжила она. — Для женщин это закрытая одежда, а мужчины должны обойтись без шорт».

Ранее российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин назвалстраны, в которых лучше всего относятся к российским туристам. В свой личный список он включил Саудовскую Аравию и Таиланд.

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