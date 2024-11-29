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10:57, 29 ноября 2024Силовые структуры

Россиянку объявили в федеральный розыск за видеозапись в социальной сети

В Чите осудят женщину за распространение видео, дискредитирующего ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Черновский районный суд Читы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, которая разместила в социальной сети видеоролик с высказываниями, направленными на дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что материалы дела поступили для рассмотрения в суд еще в августе, однако фигурантка решила скрыться от суда и не явилась по вызову. Она была объявлена в федеральный розыск, а после задержания помещена под стражу. Судебное заседание назначено на 9 декабря.

По версии следствия, жительница Читы, находясь у себя дома, распространила видеозапись с высказываниями, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил (ВС) России, во «ВКонтакте». Ранее она уже привлекалась к ответственности за демонстрацию нацистской символики на своей странице в соцсети.

В мае Таганрогский городской суд приговорил к условному сроку 40-летнюю местную жительницу за повторную публикацию в интернете сообщения, дискредитирующего действия ВС РФ в ходе специальной военной операции.

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