Россиянку объявили в федеральный розыск за видеозапись в социальной сети

В Чите осудят женщину за распространение видео, дискредитирующего ВС РФ

Черновский районный суд Читы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, которая разместила в социальной сети видеоролик с высказываниями, направленными на дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что материалы дела поступили для рассмотрения в суд еще в августе, однако фигурантка решила скрыться от суда и не явилась по вызову. Она была объявлена в федеральный розыск, а после задержания помещена под стражу. Судебное заседание назначено на 9 декабря.

По версии следствия, жительница Читы, находясь у себя дома, распространила видеозапись с высказываниями, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил (ВС) России, во «ВКонтакте». Ранее она уже привлекалась к ответственности за демонстрацию нацистской символики на своей странице в соцсети.

В мае Таганрогский городской суд приговорил к условному сроку 40-летнюю местную жительницу за повторную публикацию в интернете сообщения, дискредитирующего действия ВС РФ в ходе специальной военной операции.