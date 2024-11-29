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12:01, 29 ноября 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов к «черной пятнице»

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов к «черной пятнице»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу авиабилетов по случаю «черной пятницы» — масштабной акции, которая проходит в последнюю пятницу ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Пассажирам предлагают скидку 15 процентов на все направления по промокоду 15ZVEZD.

Забронировать билеты с дисконтом можно до конца дня 29 ноября, а улететь в выбранные города — с 29 ноября 2024-го по 29 марта 2025 года. Скидка работает при покупке на сайте авиакомпании.

Ранее россиянам раскрыли стоимость туров на горнолыжных курортах страны этой зимой. В середине января поездка обойдется любителям активного отдыха примерно в 80 тысяч рублей за двоих на пять дней.

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