Раскрыта стоимость отдыха на горнолыжных курортах России

РСТ: отдых на горнолыжных курортах России зимой стоит 80 тысяч на двоих

Отдых на горнолыжных курортах России в этом зимнем сезоне в среднем стоит 80 тысяч рублей на двоих. Цены на путевки раскрыл эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, его слова приводит ТАСС.

По данным источника, за эту сумму двое путешественников могут отправиться в горы на пять дней с перелетом из Москвы не в пиковые даты. Подчеркивается, что такая стоимость туров характерна для середины января.

«"Красная поляна" чуть дороже, Приэльбрусье и "Архыз" чуть дешевле. "Шерегеш" сам по себе подешевле, но с учетом более дорогого перелета экономии там не будет», — добавил Ромашкин.

В РСТ посчитали, что проживание в отелях на горных курортах подорожало на 16-17 процентов по сравнению с 2023 годом. Цены на авиабилеты выросли на 20-25 процентов, а на турпакеты — на 18-19 процентов.

Ранее россиянам раскрыли топ-три горнолыжных курорта страны. В их число вошли Сочи, Шерегеш и Кировск.