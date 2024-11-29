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19:53, 29 ноября 2024Россия

Российская школьница отравилась снюсом на уроке биологии

Baza: в Санкт-Петербурге школьница отравилась снюсом на уроке биологии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге школьница отравилась снюсом на уроке биологии. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 14-летняя ученица восьмого класса почувствовала себя плохо на втором уроке — девушку вырвало, после чего в школу вызвали скорую помощь.

Как утверждает Baza, российская школьница призналась, что употребила снюс вместе с одноклассником. С ее слов, табачное изделие она приобрела сама.

Медики диагностировали у россиянки токсическое отравление табаком и никотином. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Ленинградской области 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию. Медики назвали его состояние крайне тяжелым.

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