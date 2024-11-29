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14:50, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Российские бренды сменили названия на день по одной причине

Российские бренды изменили в названиях одну букву в честь ее дня
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба «Дзен»

Некоторые известные российские бренды изменили названия на один день, сменив одну букву на «ё» в честь ее дня рождения. Так, например, «Дзен» стал «Дзёном», а «Литрес» — «Литрёсом», рассказали в пресс-службе «Дзена».

Флешмоб также поддержали и другие бренды, назвавшись в соцсетях следующим образом: «Много Лосёся», «Островёк», «Лёнта», «ТВОЁ» и так далее.

Кроме того, специально ко дню буквы «ё» платформа «Дзен» представила тематический канал с материалами от авторов про эту букву русского алфавита. Например, «Беречь речь» рассказали про настоящее имя писателя Льва Толстого и других знаменитостей, потерявших «ё», а «Тотальный диктант» поделился историей появления и исчезновения буквы в русском алфавите.

«Литрес», в свою очередь, собрал на сайте книги с буквой «ё», а «Островок» запустил тревел-кроссворд.

Таким образом участники флешмоба решили привлечь внимание россиян к этой букве и ее истории.

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