Российские фигуристы назвали главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Фигуристка Синицина заявила, что в Москве отлично развит сервис

Чемпионы мира по фигурному катанию Никита Кацалапов и Виктория Синицина рассказали, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном и другими зарубежными городами. Их они назвали в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам спортсменов, в Москве отлично развит сервис. «В Москве собрано все, что только нужно человеку. Здесь много удобств для активной жизни, работы, отдыха. И все это создают сами русские люди, со своим подходом к жизни, со своим менталитетом. Поэтому лично для меня жизнь в Москве намного комфортнее, чем в других городах», — заявила Синицина. Кацалапов согласился с ней, добавив, что большим плюсом российской столицы является наличие круглосуточных ресторанов. Он также отметил, что в Москве даже ночью можно увидеть свет в окне офисного здания — «такого нет больше нигде». «Я много путешествовал и считаю, что Москва — это самый красивый, самый стильный и один из самых передовых городов мира. Ну и самый любимый лично мной», — признался фигурист.

В вопросе отличия москвичей от жителей других городов Синицина указала на быстрый темп жизни первых, из-за которого они часто куда-то спешат и мчатся.

Ранее в ноябре Николай Цискаридзе заявил, что Москва чище многих зарубежных столиц.