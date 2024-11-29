Российский рядовой доставил боеприпасы под огнем артиллерии и БПЛА и спас раненых

Рядовой Терещенко доставил боеприпасы сослуживцам под огнем артиллерии и БПЛА

Рядовой Алексей Терещенко под огнем артиллерии и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвез боеприпасы сослуживцам и спас раненых. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Приближаясь к передовой, автомобиль Алексея попал под массированный артиллерийский огонь и атаки вражеских коптеров. Сохранив самообладание и проявив мужество, рядовой Алексей Терещенко, умело маневрируя на сложном участке местности, сумел вывести транспортное средство с боеприпасами из зоны поражения», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что Терещенко помог быстро выгрузить боеприпасы для сослуживцев, после чего вывез в тыл раненых бойцов и спас их жизни.

Ранее в зоне СВО рядовой Владимир Варич обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ и в одиночку откинул ее от позиций России. Рядовой гвардии обнаружил диверсантов, находясь на наблюдательном посту позиции. Украинская ДРГ численностью семь человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке в направлении российских подразделений.