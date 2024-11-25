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08:11, 25 ноября 2024Россия

Российский военный в одиночку откинул диверсионную группу ВСУ от позиций России

МО: рядовой Варич в одиночку откинул диверсантов ВСУ от позиций ВС РФ в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) рядовой Владимир Варич обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего в одиночку откинул противника от позиций армии России. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Рядовой гвардии обнаружил диверсантов, находясь на наблюдательном посту позиции. Украинская ДРГ численностью семь человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке в направлении российских подразделений.

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«Владимир, заняв выгодную позицию, открыл огонь из пулемета по противнику, сковав его перемещение. В ходе скоротечного боя диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Владимира, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны заявляло, что отделение ВС России под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало опорный пункт и отражало атаки превосходящих сил ВСУ.

До этого разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск. Эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

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