Российский школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

В Хакасии школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

В Хакасии 12-летний школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, российский школьник катался на тюбинге на необорудованной снежной горке в Боградском районе республики. Во время катания он получил травмы.

После прогулки ребенка доставили в реанимацию. Подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее в Санкт-Петербурге три школьника решили прокатиться на тюбинге и попали в больницу. У одного из них диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.