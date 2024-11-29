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18:24, 29 ноября 2024Россия

Российский школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

В Хакасии школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хакасии 12-летний школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, российский школьник катался на тюбинге на необорудованной снежной горке в Боградском районе республики. Во время катания он получил травмы.

После прогулки ребенка доставили в реанимацию. Подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее в Санкт-Петербурге три школьника решили прокатиться на тюбинге и попали в больницу. У одного из них диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.

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