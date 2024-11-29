Российский военный ушел в самоволку и скрывался от комендатуры целый год

Томский суд дал 6 лет военному Гусакову за самоволку и похищение карты знакомого

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Виктора Гусакова, который самовольно покинул расположение воинской части и скрывался от комендатуры целый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, военный оставил расположение части 30 мая 2023 года, чтобы уклониться от прохождения службы, и направился в Кемеровскую область. Оттуда Гусаков переехал в Дагестан, где проводил время по своему усмотрению и 7 мая 2024 года был обнаружен сотрудниками полиции.

Кроме того, военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего знакомого в Белово, похитил его мобильный телефон. В чехле телефона находилась банковская карта, деньгами с которой Гусаков оплачивал продукты питания.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 140 тысяч рублей.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы Ивана Толстоулакова за временное уклонение от службы.