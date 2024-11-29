Российского адвоката арестовали за хулиганство и попытку ограбить магазин

В Москве суд арестовал адвоката Кононова за хулиганство и попытку грабежа

В Москве суд арестовал адвоката Валерия Кононова за хулиганство и попытку ограбить магазин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 28 января 2025 года. Он проходит обвиняемым по статьям 213 («Хулиганство») и 30, 161 («Покушение на грабеж») УК РФ.

По версии следствия, Кононов без явной причины напал на незнакомца в общественном транспорте, а потом скрылся. Затем, находясь в помещении сетевого магазина, потребовал у сотрудника отдать ему все деньги из кассы, но получил отказ. Тогда обвиняемый попытался сам открыть кассу, но ему помешали.

Ранее Химкинский районный суд приговорил обвиняемого в угрозах насилия в отношении представителя власти чеченского адвоката Тимура Идалова к 1 году 11 месяцам принудительных работ.