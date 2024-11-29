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10:52, 29 ноября 2024Экономика

Объем нелегальных сигарет в России вырос в десять раз

Вице-президент JTI Масиус рассказал о росте продаж нелегальных сигарет в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: vladee / Shutterstock / Fotodom

За последние десять лет объем продаж легальных сигарет в России сократился в два раза, в то время как продажи нелегальных выросли в десять раз. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус.

По его словам, в районе 2014 года рынок легально произведенных сигарет в стране составлял 400 миллиардов штук, а сейчас — 190 миллиардов. При этом курить россияне меньше не стали, так что выпавшие объемы покрывает серое производство.

Доля JTI в России составляет 37 процентов, поэтому компания хорошо осведомлена о деталях рынка. По словам Масиуса, одной из основных причин такой тенденции является увеличение акциза, делающего легальную продукцию слишком дорогой.

Другой причиной изменения картины потребления менеджер назвал стремление части потребителей найти альтернативу сигаретам. В том числе речь идет о нагреваемом табаке, вейпах и другой бестабачной никотинсодержащей продукции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что из-за роста акцизов в 2025 году минимальная цена пачки сигарет составит 135-140 рублей.

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