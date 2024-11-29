Семь человек пострадали в ДТП с большегрузом в российском регионе

В Омской области семь человек пострадали в ДТП с большегрузом

Семь человек пострадали в ДТП с большегрузом в Омской области. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на дороге Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. По предварительным данным, водитель автобуса на нерегулируемом перекрестке не пропустил грузовик и столкнулся с ним. После этого общественный транспорт перевернулся, в момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров.

Шесть человек и водителя автобуса доставили в больницу с травами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем.

Водителю автобуса была оказана медицинская помощь на месте, владельца иномарки госпитализировали.