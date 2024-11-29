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19:20, 29 ноября 2024Из жизни

Шестилетний сын Кейт Миддлтон едва не оглушил принца Уильяма

Принц Уильям пожаловался на хобби сына, мечтающего стать музыкантом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hollie Adams / Reuters

Принц Уильям пожаловался на новое хобби своего сына — принца Луи. Об этом пишет издание People.

В среду, 27 ноября, наследник британского престола принял участие в церемонии вручения премии Tusk Conservation Awards 2024, которая прошла в Лондоне. Принц Уильям пообщался с басистом Rolling Stones Ронни Вудом и экс-гитаристом группы Dire Straits Марком Нопфлером. Он рассказал им об «оглушительном» увлечении своего младшего сына принца Луи, который тоже мечтает стать музыкантом.

По словам Уильяма, шестилетний мальчик едва не оглушил его во время своих репетиций. «Мой младший сын учится играть на ударных. Вот почему я провожу свою жизнь, заткнув уши», — пошутил Уильям.

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9 сентября 2022

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей — шестилетний Луи, 11-летний Джордж и 9-летняя Шарлотта.

В августе болеющая раком Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила церковь, расположенную недалеко от королевской резиденции в Балморале. Ее сопровождали принц Уильям и принц Джордж.

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