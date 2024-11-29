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18:43, 29 ноября 2024Мир

Сирийское командование сообщило о ликвидации сотен боевиков

Командование Вооруженных сил Сирии сообщило о тяжелых потерях боевиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Сирийская армия нанесла тяжелые потери боевикам из числа формирований вооруженной антиправительственной оппозиции в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления командования Вооруженных сил Сирии.

«Наши военные сумели нанести огромные потери атаковавшим группировкам, сотни террористов были ликвидированы и ранены», — указали в штабе.

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Кроме того, в заявлении командования также говорится об уничтожении «десятков бронированных автомобилей и техники» и 17 сбитых беспилотниках вооруженной оппозиции.

Ранее стало известно, что Сирия нанесла авиаудар по штабам вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана на севере страны.

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