Сирийское командование сообщило о ликвидации сотен боевиков

Командование Вооруженных сил Сирии сообщило о тяжелых потерях боевиков

Сирийская армия нанесла тяжелые потери боевикам из числа формирований вооруженной антиправительственной оппозиции в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления командования Вооруженных сил Сирии.

«Наши военные сумели нанести огромные потери атаковавшим группировкам, сотни террористов были ликвидированы и ранены», — указали в штабе.

Кроме того, в заявлении командования также говорится об уничтожении «десятков бронированных автомобилей и техники» и 17 сбитых беспилотниках вооруженной оппозиции.

Ранее стало известно, что Сирия нанесла авиаудар по штабам вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана на севере страны.