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17:40, 29 ноября 2024Мир

Сирия ударила по штабам боевиков

Al Watan: ВВС Сирии нанесли авиаудар по штабам боевиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии нанесли авиаудар по штабам боевиков из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана в северной части страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает сирийская газета Al Watan.

«Боевые самолеты сейчас наносят удары по командным штабам террористических группировок в городах Идлиб и ат-Дана», — пишет издание.

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Ранее командование армии Сирии заявило, что среди боевиков, атакующих сирийские провинции Алеппо и Идлиб, есть множество иностранных наемников.

27 ноября бойцы сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Как указал источник Reuters, наступление боевиков затронуло не менее десяти районов.

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