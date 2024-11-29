Сирия ударила по штабам боевиков

Al Watan: ВВС Сирии нанесли авиаудар по штабам боевиков

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии нанесли авиаудар по штабам боевиков из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана в северной части страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает сирийская газета Al Watan.

«Боевые самолеты сейчас наносят удары по командным штабам террористических группировок в городах Идлиб и ат-Дана», — пишет издание.

Ранее командование армии Сирии заявило, что среди боевиков, атакующих сирийские провинции Алеппо и Идлиб, есть множество иностранных наемников.

27 ноября бойцы сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Как указал источник Reuters, наступление боевиков затронуло не менее десяти районов.