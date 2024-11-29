В Сирии сообщили об иностранных наемниках в рядах террористов

Армия Сирии: в рядах террористов, атакующих Алеппо, есть иностранные наемники

В рядах террористов, атакующих сирийские провинции Алеппо и Идлиб, есть множество иностранных наемников. Об этом сообщило командование армии Сирии в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наши вооруженные силы продолжают отражать атаки на алеппском и идлибском фронтах, которые предприняли террористические группировки», — утверждается в публикации.

Командование добавило, что террористические формирования опираются на «большое количество отрядов иностранных наемных террористов».

Ранее агентство Associated Press сообщило о якобы прорыве боевиков в город Алеппо. Минобороны Сирии позднее опровергло эти данные.