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14:30, 29 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело в отношении расправившегося со своим сыном мужчины

В Ставропольском крае возбудили дело против мужчины, убившего малолетнего сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ставропольском крае возбудили дело в отношении мужчины, расправившегося со своим малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По данным следствия, 28 ноября обвиняемый находился дома в состоянии наркотического опьянения. Он был недоволен поведением своего двухлетнего сына, а потому начал наносить ему побои, которые затем привели к травмам, несовместимым с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, проверили показания на месте и назначили экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву в 90-х.

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