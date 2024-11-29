Следователи возбудили уголовное дело в отношении расправившегося со своим сыном мужчины

В Ставропольском крае возбудили дело против мужчины, убившего малолетнего сына

В Ставропольском крае возбудили дело в отношении мужчины, расправившегося со своим малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По данным следствия, 28 ноября обвиняемый находился дома в состоянии наркотического опьянения. Он был недоволен поведением своего двухлетнего сына, а потому начал наносить ему побои, которые затем привели к травмам, несовместимым с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, проверили показания на месте и назначили экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву в 90-х.