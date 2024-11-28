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14:17, 28 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву в 90-х

В Оренбурге осудили соучастника жестокого убийства, совершенного в 90-х
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В Оренбурге осудили соучастника расправы, который в 90-х отрезал пальцы, заколол, застрелил и сжег жертву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Оренбургской области.

Он осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, 14 октября 1999 года двое мужчин находились в доме в селе Дмитриевка, где напали на местного жителя. Сначала они отрезали ему пальцы на левой руке, после чего ударили ножом в грудь и выстрелили в голову. Чтобы спрятать следы преступления, сожгли тело в стоге сена.

В 2001 году одного из соучастников суд приговорил к 22 годам колонии, второй успел скрыться с территории России. Но через 24 года был обнаружен и задержан в Казахстане.

Ранее сообщалось, что организатора покушения с огнеметом на российского депутата отправили в колонию.

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