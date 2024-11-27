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16:39, 27 ноября 2024Силовые структуры

Организатора покушения с огнеметом на российского депутата отправили в колонию

Суд в Архангельске дал 24 года организатору покушения с огнеметом на депутата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Архангельске огласил приговор в отношении 56-летнего организатора покушения на депутата при помощи огнемета почти 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Организация покушения на убийство более двух лиц, совершенного общеопасным способом») УК РФ. Его приговорили к 24 годам и 8 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей.

Судом установлено, что в октябре 2005 года житель Мурманска организовал покушение на жизнь шести человек для собственного коммерческого интереса. В их числе оказался и депутат областного собрания депутатов.

Для совершения преступления подсудимый привлек киллера, который выстрелил из огнемета через окно офисного здания по улице Дачной. Внутри находились потерпевшие, но непосредственно перед выстрелом они перешли в другое помещение.

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