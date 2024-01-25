Организатор нападения с огнеметом на российского депутата предстанет перед судом

В Архангельске перед судом предстанет организатор нападения на депутата

В Архангельске перед судом предстанет 49-летний местный житель, которого обвиняют в организации четырех расправ и покушений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Среди вменяемых эпизодов — организация нападения на депутата Приморского района Алексея Пеункова. 4 октября 2015 года исполнитель выстрелил в окно его офиса из реактивного пехотного огнемета. Депутат в результате покушения выжил.

Также фигурант причастен к расправе над двумя мужчинами в 1996 году. Их расстреляли в доме с чердака из пистолета-пулемета с глушителем. Мужчина был организатором покушения на директора коммерческой организации в 2000 году. Потерпевший выходил из лифта, когда по нему открыли огонь. Он получил тяжкий вред здоровью, а через два года был застрелен перед входом в свой офис.

25 июня 2003 года обвиняемый организовал покушение на местного авторитета преступного мира. Его фигурант планировал подорвать с помощью взрывного устройства, которое было заложено у подъезда его дома. Мужчина и его охранник остались живы, однако спустя год тело авторитета с огнестрельными ранениями обнаружили в салоне его машины.

Во время допросов фигурант дал признательные показания.