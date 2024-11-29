Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

ФСБ: суд отправил пермяка в тюрьму за намерение подорвать военкомат

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Перми, намеревавшегося взорвать военкомат. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые 2,5 года мужчина проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Он был признан виновным в покушении на совершение теракта.

По данным ФСБ, пермяк выступал против проведения специальной военной операции и распространял негативную информацию об участии российских военных в боевых действиях. Он заявлял о своих планах подорвать военкомат с помощью самодельного зажигательного устройства. После таких заявлений мужчину задержали. При обыске у него обнаружили пакетики с минеральными удобрениями и веществами, которые применяются для изготовления взрывчатки.

27 ноября сообщалось, что в Дагестане сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, планировавших теракт в госучреждении.