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13:48, 29 ноября 2024Силовые структуры

Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

ФСБ: суд отправил пермяка в тюрьму за намерение подорвать военкомат
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Перми, намеревавшегося взорвать военкомат. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые 2,5 года мужчина проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Он был признан виновным в покушении на совершение теракта.

По данным ФСБ, пермяк выступал против проведения специальной военной операции и распространял негативную информацию об участии российских военных в боевых действиях. Он заявлял о своих планах подорвать военкомат с помощью самодельного зажигательного устройства. После таких заявлений мужчину задержали. При обыске у него обнаружили пакетики с минеральными удобрениями и веществами, которые применяются для изготовления взрывчатки.

27 ноября сообщалось, что в Дагестане сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, планировавших теракт в госучреждении.

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