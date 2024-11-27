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18:05, 27 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих планировавших теракт в госучреждении россиян

В Дагестане ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших теракт в госучреждении
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, планировавших теракт в госучреждении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору») и по части 1 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств»). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным правоохранителей, в 2023-2024 годах задержанные договорились, что совершат теракт в одном из государственных учреждений республики. В июле 2024 года подозреваемые попытались самостоятельно изготовить взрывное устройство в селе Куруш Хасавюртовского района республики. Для этого они купили необходимые компоненты, но довести задуманное не успели, потому что были задержаны.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила 23 террористических акта в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) в 2024 году.

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