Телеведущий Владимир Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга после визита в город правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, которая живет в Нью-Йорке. Его комментарий прозвучал в эфире программы «Соловьев Live».

В выпуске программы журналист попросил полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу навести порядок. «Правду покажите в вашем долбанном Ельцин Центре, гоните оттуда либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами и трибунами для подонков. Дайте возможность Жоге навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга», — заявил телеведущий.

Вместе с этим журналист отдал дань живущим на Урале участникам боевых действий на Украине и рабочим на заводах.

Соловьев также предложил провести расследование и выяснить, кто пригласил в Ельцин Центр правнучку бывшего первого генсекретаря ЦК КПСС, «наговорившую себе на несколько статей».

В 2022 году Соловьев заявил, что город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему и назвал обвинение необоснованным.