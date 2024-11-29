Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

Около 700 бойцов ВСУ попали в полуокружение на огнеупорном заводе в Часовом Яре

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Как сообщает Mash, ситуация является повторением сценария «Азовстали» в Мариуполе, где в 2022 году были заблокированы украинские военные.

ВС РФ наносят точечные удары по заблокированным украинским военным

По информации Mash, в числе попавших в полукотел в Часовом Яре — наемники из Грузии, Колумбии и Италии. Российские военные решили повременить со штурмом и наносят точечные удары артиллерией и авиацией — корректируемыми авиабомбами (КАБ) весом 500, 1500 и 3000 килограммов. Как пишет издание, военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии таким образом удерживают бойцов ВСУ на территории завода.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Параллельно ведутся бои за высотную застройку Часова Яра. По словам российских военнослужащих, бои за город вышли на финальную стадию.

ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр

Источник ТАСС в силовых структурах ранее сообщил, что командование ВСУ перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр.

«Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — заявил он.

В России считают, что ВС РФ возьмут Часов Яр под контроль в ближайшее время. Военный аналитик Михаил Онуфриенко подтверждал, что сейчас в городе ведутся бои за Часовоярский огнеупорный комбинат. Онуфриенко выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над предприятием взятие Часова Яра станет «вопросом нескольких недель».