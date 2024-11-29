Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Как сообщает Mash, ситуация является повторением сценария «Азовстали» в Мариуполе, где в 2022 году были заблокированы украинские военные.
ВС РФ наносят точечные удары по заблокированным украинским военным
По информации Mash, в числе попавших в полукотел в Часовом Яре — наемники из Грузии, Колумбии и Италии. Российские военные решили повременить со штурмом и наносят точечные удары артиллерией и авиацией — корректируемыми авиабомбами (КАБ) весом 500, 1500 и 3000 килограммов. Как пишет издание, военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии таким образом удерживают бойцов ВСУ на территории завода.
Параллельно ведутся бои за высотную застройку Часова Яра. По словам российских военнослужащих, бои за город вышли на финальную стадию.
ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр
Источник ТАСС в силовых структурах ранее сообщил, что командование ВСУ перебросило резервы из элитных частей в Часов Яр.
«Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — заявил он.
В России считают, что ВС РФ возьмут Часов Яр под контроль в ближайшее время. Военный аналитик Михаил Онуфриенко подтверждал, что сейчас в городе ведутся бои за Часовоярский огнеупорный комбинат. Онуфриенко выразил мнение, что после установления российскими военными контроля над предприятием взятие Часова Яра станет «вопросом нескольких недель».