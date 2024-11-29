Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

В Дагестане женщина спрыгнула с четверного этажа, она спаслась от насильника

В Дагестане 31-летняя женщина спрыгнула с четверного этажа. О том, что вынудило ее пойти на это, рассказал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

В случившемся жительница Хасавюрта обвинила 41-летнего знакомого. По ее словам, мужчина удерживал ее в гостиничном номере около двух часов.

Получившую многочисленные травмы горожанку госпитализировали. Ее знакомый задержан и признал вину, отмечает канал.

Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Петербурга. Оставшись в квартире с мигрантом-насильником, она спрыгнула с шестого этажа. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.