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16:46, 29 ноября 2024Россия

Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

В Дагестане женщина спрыгнула с четверного этажа, она спаслась от насильника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sea_Inside_Soul / Shutterstock / Fotodom  

В Дагестане 31-летняя женщина спрыгнула с четверного этажа. О том, что вынудило ее пойти на это, рассказал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».

В случившемся жительница Хасавюрта обвинила 41-летнего знакомого. По ее словам, мужчина удерживал ее в гостиничном номере около двух часов.

Получившую многочисленные травмы горожанку госпитализировали. Ее знакомый задержан и признал вину, отмечает канал.

Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Петербурга. Оставшись в квартире с мигрантом-насильником, она спрыгнула с шестого этажа. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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