Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

В Дагестане 31-летняя женщина спрыгнула с четверного этажа. О том, что вынудило ее пойти на это, рассказал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».
В случившемся жительница Хасавюрта обвинила 41-летнего знакомого. По ее словам, мужчина удерживал ее в гостиничном номере около двух часов.
Получившую многочисленные травмы горожанку госпитализировали. Ее знакомый задержан и признал вину, отмечает канал.
Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Петербурга. Оставшись в квартире с мигрантом-насильником, она спрыгнула с шестого этажа. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.