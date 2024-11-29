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02:38, 29 ноября 2024Россия

Сразу 30 беспилотников уничтожены в Ростовской области

И.о. губернатора Слюсарь: в Ростовской области уничтожили и подавили РЭБ 30 БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную воздушную атаку в Ростовской области. В настоящий момент на северо-западе региона уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил исполняющий обязанности (и.о.) губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали», — написал и.о. губернатора. Кроме того, вслободе Дьячкино Тарасовского района падение обломков беспилотника повредило остекление в жилом доме.

По словам Слюсаря, силы ПВО все еще отражают атаку на регион.

Ранее глава Славянска-на-Кубани Роман Синяговский сообщил о ликвидации неразорвавшегося беспилотника после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Над этим работали взрывотехники, жителей попросили сохранять спокойствие.

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