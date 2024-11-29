Стали известны детали проекта об увеличении штрафов для автомобилистов в России

«Ъ»: штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти более чем в полтора раза

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России могут вырасти более чем в полтора раза. Это следует из внесенного в Госдуму проекта поправок в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), детали которого стали известны изданию «Коммерсантъ».

По информации газеты, правительство хочет увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов главы 12-й КоАП. Отмечается, что сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.

«Коммерсантъ» сообщает, что с учетом сокращения скидки за оперативную оплату, штрафы могут вырасти еще сильнее — до 2,25 раза.

О том, что в Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов для автомобилистов, стало известно 28 ноября. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ внесло российское правительство.