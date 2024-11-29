Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 29 ноября 2024Россия

Стали известны детали проекта об увеличении штрафов для автомобилистов в России

«Ъ»: штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти более чем в полтора раза
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России могут вырасти более чем в полтора раза. Это следует из внесенного в Госдуму проекта поправок в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), детали которого стали известны изданию «Коммерсантъ».

По информации газеты, правительство хочет увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов главы 12-й КоАП. Отмечается, что сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.

«Коммерсантъ» сообщает, что с учетом сокращения скидки за оперативную оплату, штрафы могут вырасти еще сильнее — до 2,25 раза.

О том, что в Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов для автомобилистов, стало известно 28 ноября. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ внесло российское правительство.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

      В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

      Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

      Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

      Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

      Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

      Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

      Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

      Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше