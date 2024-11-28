Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 28 ноября 2024Россия

В Госдуме обсудят увеличение штрафов для автомобилистов

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

По его словам, поправки в Госдуму внесло правительство. Они могут быть рассмотрены и приняты до конца года.

Ранее в России захотели в шесть раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, без документа за руль садятся до 10 процентов водителей, что равняется около 3,6 миллиона человек. В Госдуме предложили увеличить наказание за это нарушение до 5 тысяч рублей. Инициативу поддержали в правительстве и МВД.

До этого также стало известно, что с 1 января 2025 года в России до 1,5 тысячи рублей могут вырасти штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения с нарушителей планируют взыскивать 45 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Уехавший в США российский блогер устроился работать мусорщиком и уволился через два часа

      Клубы обратились к российскому губернатору после его слов об огромных взятках в футболе

      В Госдуме обсудят увеличение штрафов для автомобилистов

      Рябков назвал условия переговорного решения украинского кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше