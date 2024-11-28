В Госдуме обсудят увеличение штрафов для автомобилистов

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

По его словам, поправки в Госдуму внесло правительство. Они могут быть рассмотрены и приняты до конца года.

Ранее в России захотели в шесть раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, без документа за руль садятся до 10 процентов водителей, что равняется около 3,6 миллиона человек. В Госдуме предложили увеличить наказание за это нарушение до 5 тысяч рублей. Инициативу поддержали в правительстве и МВД.

До этого также стало известно, что с 1 января 2025 года в России до 1,5 тысячи рублей могут вырасти штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения с нарушителей планируют взыскивать 45 тысяч рублей.