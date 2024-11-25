Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 25 ноября 2024Россия

В России захотели в шесть раз увеличить один штраф для автомобилистов

В России захотели в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОСАГО

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В России захотели в шесть раз увеличить один штраф для автомобилистов. Речь идет о взыскании за езду без полиса ОСАГО, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят 7-10 процентов российских водителей (от 2,5 до 3,6 миллиона человек). В Госдуме предложили увеличить размер штрафа за отсутствие полиса с 800 до 5 тысяч рублей. Как уточняет издание, стоимость самого полиса на сегодняшний день составляет около 7,65 тысячи рублей.

Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности этой меры, поскольку использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025-го ГИБДД перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей.

В начале ноября МВД предлагало проверять полисы не у всех автомобилей, попавших в поле зрения дорожных камер, а только у тех, кто на Госуслугах уже получил штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Предложение обосновали тем, что для того, чтобы проверять всех поголовно, потребуются очень большие технологические мощности.

Как уточняет «Ъ», для того, чтобы реализовать проект, участия ГИБДД не потребуется, поскольку весь массив данных о штрафах есть у Минцифры. Но для этого также потребуется нормативный акт, например, постановление правительства, где были бы прописаны все нюансы и правовые основания для эксперимента. Концепцию поддержали в Минцифры и Центробанке, однако страховщики по-прежнему настаивают на поголовной проверке всех машин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

      Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами

      Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

      Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом

      Российский школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

      Меркель заявила о неизбежности конфликта на Украине из-за НАТО

      Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

      Россиянам перечислили самую модную зимнюю обувь

      Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше