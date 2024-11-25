В России захотели в шесть раз увеличить один штраф для автомобилистов

В России захотели в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

В России захотели в шесть раз увеличить один штраф для автомобилистов. Речь идет о взыскании за езду без полиса ОСАГО, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО ездят 7-10 процентов российских водителей (от 2,5 до 3,6 миллиона человек). В Госдуме предложили увеличить размер штрафа за отсутствие полиса с 800 до 5 тысяч рублей. Как уточняет издание, стоимость самого полиса на сегодняшний день составляет около 7,65 тысячи рублей.

Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности этой меры, поскольку использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025-го ГИБДД перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей.

В начале ноября МВД предлагало проверять полисы не у всех автомобилей, попавших в поле зрения дорожных камер, а только у тех, кто на Госуслугах уже получил штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Предложение обосновали тем, что для того, чтобы проверять всех поголовно, потребуются очень большие технологические мощности.

Как уточняет «Ъ», для того, чтобы реализовать проект, участия ГИБДД не потребуется, поскольку весь массив данных о штрафах есть у Минцифры. Но для этого также потребуется нормативный акт, например, постановление правительства, где были бы прописаны все нюансы и правовые основания для эксперимента. Концепцию поддержали в Минцифры и Центробанке, однако страховщики по-прежнему настаивают на поголовной проверке всех машин.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.