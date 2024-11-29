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14:55, 29 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

Mash: ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре повторяют сценарий «Азовстали»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огнеупорном заводе в Часовом Яре в Донецкой народной республике повторяет сценарий окружения украинских войск на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«[Вооруженные силы (ВС) России] уже контролируют все основные выходы с территории. Ситуация — по сценарию "Азовстали"», — подчеркнули авторы канала.

Как сообщается, группировка из 700 солдат и наемников Иностранного легиона ВСУ попала в полуокружение на территории огнеупорного завода. Подчеркивается, что на территории завода находятся наемники из Грузии, Колумбии и Италии. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС России завершают окружение комбината, в то время как артиллерия и авиация наносят по этому сектору точечные удары.

Ранее командир подразделения ВСУ под Часовым Яром пожаловался на отсутствие эффекта от массовой мобилизации. Отмечается, что украинская армия испытывает нехватку личного состава на передовой в ДНР.

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