Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:15, 29 ноября 2024Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @melltem__

Стюардесса бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в коротком платье и пиджаке черного цвета. Свой образ девушка дополнила туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Вау, такая красивая», «Великолепная», «Милая», «Красотка», «Великолепная», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла размеры зарплат в одной из крупнейших мировых авиакомпаний. По словам бортпроводницы, зарплата варьируется от месяца к месяцу. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

      В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

      Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

      Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

      Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

      Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

      Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

      Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

      Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше