Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в коротком платье и пиджаке черного цвета. Свой образ девушка дополнила туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Вау, такая красивая», «Великолепная», «Милая», «Красотка», «Великолепная», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла размеры зарплат в одной из крупнейших мировых авиакомпаний. По словам бортпроводницы, зарплата варьируется от месяца к месяцу. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.